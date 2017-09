Wielrenner (74) gereanimeerd door ploegmaten, slachtoffer naar ziekenhuis in Rotterdam

OUD-VOSSEMEER - Op de Broekseweg in Oud-Vossemeer (Zeeland) is zondagochtend rond elf uur een 74-jarige wielrenner uit Dinteloord ten val gekomen.

Volgens getuigen remde de man abrupt en sloeg daardoor over de kop. De fietser raakte onwel. Zijn medefietsers begonnen gelijk met reanimeren. Ambulancebroeders namen later de reanimatie over.



Het slachtoffer is met harstslag in een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.