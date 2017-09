Is PSV na monsterzege dé titelfavoriet? Jürgen Locadia wil dat niet uitspreken

EINDHOVEN - Jürgen Locadia had het zondagmiddag druk na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht. Hij moest zo’n beetje alle camera's langs om zijn verhaal te doen. De spits maakte er vier in de door PSV met 7-1 gewonnen uitwedstrijd.

Als het aan Locadia had gelegen, had hij er vijf gemaakt. Marco van Ginkel nam (en benutte) een strafschop. "Die wilde ik nemen. Maar Marco is onze nummer één en dat moet ik accepteren. Maar ja, als spits ben je gewoon hongerig."



"Toen we een tweede strafschop kregen, vroeg ik aan Marco of ik hem mocht nemen. Dat mocht gelukkig", sprak de aanvaller voor de camera van Omroep Brabant.



Door de ruime zege in Utrecht is PSV de nieuwe koploper in de eredivisie. "We hebben de afgelopen weken veel kritiek gehad. Dat hoort er ook bij. We hebben ook lang niet altijd even goed gespeeld."Het gaat Locadia te ver om te stellen dat zijn club nu dé favoriet is om landskampioen te worden. "Je gaat niet uit mijn mond horen dat we de favoriet zijn. We moeten nu gewoon zo doorgaan en de situatie per wedstrijd bekijken."