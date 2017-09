Overval op wasstraat in Tilburg, dader op de vlucht

TILBURG - Een wasstraat aan de Ringbaan-Zuid in Tilburg is zondagmiddag overvallen. Volgens de politie is de dader gevlucht. Er zijn geen gewonden gevallen.

Eén persoon heeft tegen de politie gezegd dat de overvaller een mes gebruikte om het personeel te bedreigen.



Het zou gaan om man van 1.68 meter lang. Hij is donker gekleed en draagt een zwart shirt met een witte opdruk en een capuchon. Er is een burgenetmelding verzonden om de dader op te sporen.



De politie is in de omgeving op zoek naar de dader. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.