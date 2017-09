Champions League-helden van Willem II houden reünie [VIDEO]

TILBURG - Willem II wil oud-spelers meer bij de club betrekken. "Daar hebben we veel aan te danken", zegt Rene Vermetten namens Vereniging Oude Glorie Willem II. "We gaan een paar keer per jaar ploegen van vroeger bij elkaar brengen in Tilburg." De aftrap werd dit weekeinde gegeven door de succesvolste generatie van de laatste jaren.

In 1999 haalde Willem II de Champions League. De voorhoede werd gevormd door Mariano Bombarda en Ousama 'Papa' Sanou. Beide heren waren zaterdagavond van de partij tijdens de reünie. "Willem II blijft altijd bijzonder voor mij", vertelt Bombarda. De Argentijn woont in Tilburg en komt nog regelmatig kijken.



Hoe anders is het voor Sanou. Hij was al een paar jaar niet meer bij Willem II geweest. "Ik ben er niet zo vaak, maar ik volg de club nog steeds. Ik ben heel blij dat deze reünie is georganiseerd. Sommige jongens had ik al jaren niet meer gezien. Nu heb ik weer wat telefoonnummers, zodat we contact kunnen houden."De tekst gaat verder onder de video met Sanou.Bombarda genoot zichtbaar tijdens de reünie. "Je haalt vooral herinneringen op. We hebben het niet zozeer over onze prestaties gehad, maar meer de verhalen eromheen kwamen naar boven. Bijvoorbeeld over straftrainingen. Daar konden we toen niet om lachen, maar na al die jaren zijn het leuke anekdotes.""De sfeer is relaxed", zegt Sanou. "Destijds onder trainer Co Adriaanse moesten we steeds presteren. Nu kun je gewoon gezellig met elkaar praten." Volgens Vermetten is dat ook het doel van de bijeenkomst. "De jongens eten en drinken samen wat en kijken vervolgens naar een wedstrijd van Willem II."Het is dus de bedoeling dat er vaker van dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd. "Het is een succes. Jongens vinden dit ook ontzettend leuk. De volgende keer kiezen we voor een andere generatie."