Tennisser Matwé Middelkoop door dolle heen na winst groot toernooi

BREDA - Matwé Middelkoop heeft met zijn Tsjechische dubbelpartner Roman Jebavy zondag het ATP-tennistoernooi in Sint-Petersburg gewonnen. Het duo versloeg verrassend het als eerste geplaatste tweetal Julio Peralta/Horacio Zeballos met twee keer 6-4.

De 34-jarige Middelkoop pakte op het hardcourt in Rusland zijn vierde ATP-titel in het dubbelspel.



Zijn eerdere drie toernooizeges behaalde hij met zijn landgenoot Wesley Koolhof. Middelkoop en Koolhof besloten dit jaar, na Wimbledon, uit elkaar te gaan omdat de chemie zou zijn uitgewerkt.Hieronder is het winnende punt te zien. De reactie van de Bredanaar is veelzeggend.'Het voelt geweldig om hier deze titel te veroveren. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, vooral mijn familie. Die zaten in de zaal om me aan te moedigen', aldus een dolblije Middelkoop op Instagram.