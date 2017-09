Jelle Klaasen laat het tegen Peter Wright liggen op de dubbels

ALPHEN - Jelle Klaasen is zondagavond in de kwartfinale van het International Darts Open uitgeschakeld. De darter uit Alphen verloor met 6-4 van Peter Wright. Met Klaasen is ook de laatste Brabantse troef naar huis.

Benito van de Pas verloor zaterdagavond direct zijn eerste wedstrijd. De onbekende Engelse darter Peter Jacques was met 6-2 te sterk voor de Tilburger. Omdat Van de Pas verloor, bleef een Brabants onderonsje in het Duitse Riesa uit.



Klaasen kreeg nu Jacques in de achtste finale voor de kiezen. Daar wist de Alphenaar wel raad mee. Hij versloeg de Engelsman met 6-4 en kwam dus zo bij de laatste acht.



Dubbels

Klaasen had tegen Wright de nodige kansen op een goed resultaat, maar in de slotfase van de partij was hij slordig op zijn dubbels. Bij een stand van 5-4 in het voordeel van de excentrieke Schot, kreeg Klaasen drie kansen om dubbel vijf uit te gooien. Dat lukte hem niet.



Michael van Gerwen deed niet mee aan het toernooi in Duitsland. Hij nam dit weekeinde rust. De nummer één van de wereld is volgende week wel weer van de partij. Dan wordt er in Dublin gespeeld. Op vrijdag en zaterdag zijn er wedstrijden om de Players Championship, een dag later start de World Grand Prix.