Vrouw 's nachts aangerand in Breda, politie zoekt getuigen

Dit is niet het slachtoffer. Archieffoto: freeimages.com

BREDA - De politie zoekt getuigen van een aanranding in Breda, die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond in de Oranjeboomstraat.

Een vrouw vertelde de politie dat ze rond kwart voor vijf bij een speelveldje werd aangesproken door een man. Hij 'verrichtte onzedelijke handelingen', aldus de politie. De vrouw rende weg en waarschuwde meteen de politie. De man werd in de buurt niet meer gevonden. 



Op rode slippers

De verdachte is lichtgetint en begin dertig en heeft een grote neus. Hij droeg een groene halflange jas met een capuchon met een bontkraag en een grijze joggingbroek met overal gaten. Verder droeg hij rode Adidas-slippers en witte sokken en sprak hij goed Nederlands.