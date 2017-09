Man drinkt negen keer te veel en rijdt sloot in

WAALWIJK - Op de A59 bij Waalwijk is zondagmiddag een dronken bestuurder de sloot ingereden. De man had ruim negen keer meer alcohol gedronken dan toegestaan. Het rijbewijs van de automobilist is ingenomen.

De man raakte in de berm en werd daarna met zijn auto gelanceerd. Uiteindelijk kwam de wagen in de sloot tot stilstand.



De bestuurder blies een promillage van 1,86. De rechtbank handelt de zaak verder af.