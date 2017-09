Opnieuw foutje Leen Bakker? Beoordeel de halfhoogslaper die u nooit ontvangen heeft!

RAAMSDONKSVEER - Bijna 40.000 klanten zagen het wel zitten, een halfhoogslaper die was afgeprijsd van 319 euro naar 24,95. Maar Leen Bakker leverde de bedden deze zomer niet, want de aanbieding zou een foutje zijn geweest. Boze klanten spanden een rechtszaak aan. Terwijl die nog loopt, kregen diezelfde ontevreden klanten dit weekend een mailtje: "Beoordeel je Hoppekids Halfhoogslaper en maak kans op 100 euro."

Afgelopen maandag diende een kort geding. Chizki Loonstein van het het Amsterdamse juridisch adviesbureau Aliter Melius spande dat aan namens zo'n zeshonderd gedupeerde klanten. Zij hoorden bij de kleine 40.000 klanten die samen 60.928 keer een spotgoedkope halfhoogslaper bestelden.



De klanten die in juli vorig jaar de kinderbedden bestelden, eisen dat Leen Bakker die alsnog levert voor 24,95 euro.



De woonwinkelketen uit Raamsdonksveer houdt vol dat de aanbieding een systeemfout op de website was. Terwijl de uitspraak van de rechter in Breda nog op zich laat wachten, lijkt er opnieuw sprake van een foutje.



'Dit is provocatie'

Chizki Loonstein stelt in elk geval dat Leen Bakker opnieuw 'geblunderd heeft' door klanten te vragen een bed te beoordelen dat zij nooit ontvangen hebben.



Hoeveel klanten de mail met het beoordelingsverzoek hebben ontvangen, is niet bekend. Loonstein over het nieuwe halfhoogslaper-hoofdstuk: "Deze nieuwe klap in het gezicht van de gedupeerde klanten, bestempelen zij als nieuwe provocatie van de zijde van Leen Bakker."