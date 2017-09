Ernstig ongeval na negeren stopteken politie, rondweg Oudenbosch afgesloten

OUDENBOSCH - Op de rotonde waar de Vaartweg kruist met de N640 Oudenbosch is zondagavond een ernstig ongeval gebeurd. De bestuurder vluchtte voor de politie en raakte zwaargewond. De rondweg van Oudenbosch is de komende uren afgesloten voor onderzoek.

Kort voor het ongeval negeerde de bestuurder van de auto een stopteken van de politie. In zijn vlucht verloor de man de macht over het stuur en werd hij uit de auto geslingerd. De bestuurder werd zwaargewond in een nabijgelegen sloot aangetroffen.



Tweede slachtoffer

De bestuurder raakte voordat hij van de weg raakte een andere auto. De vrouw uit die auto is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet bekend waarom de politie de bestuurder wilde aanhouden.