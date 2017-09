Zondag met Lubach ontdekt drugsproblemen in Brabant

EINDHOVEN - Het satirische nieuwsprogramma Zondag met Lubach besteedde zondagavond aandacht aan de noodoproep van Brabantse burgemeesters over drugscriminelen die de samenleving beheersen. Lubach analyseerde op een ludieke manier de drugsproblemen in de provincie en gaf tips om de problemen op te lossen.

De burgemeesters van Den Bosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond deden de oproep afgelopen 16 september. Ze willen dat het nieuwe kabinet meer prioriteit geeft aan het bestrijden van de drugsgerelateerde criminaliteit.



Lubach concludeert dat de vermenging van de onder- en bovenwereld in onze provincie te maken heeft met 'de drie zachte G's': groepsdruk, geweld en gemeenteraad. Hierbij verwijst hij onder meer naar boeren die worden benaderd om drugslabs of hennepkwekerijen in hun stallen toe te laten, burgemeesters die worden bedreigd en criminelen die proberen om kandidaat in de gemeenteraad te worden.



Lubach eindigt zijn sketch met een aantal tips om het probleem op te lossen. Zo suggereert hij om 'drugsafval gescheiden op te halen in GHB-bakken'.Maar de presentator heeft ook serieus advies: Brabantse politici moeten in maart 2018 goed opletten wie ze bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst zetten. Ook vindt Lubach dat Den Haag gehoor moet geven aan de noodkreet van de burgemeesters.Natuurlijk mochten televisiefragmenten van Omroep Brabant niet ontbreken bij de analyse van Lubach.