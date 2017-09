Mathieu van der Poel wint ook tweede wereldbekerwedstrijd veldrijden

WATERLOO - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft in de Verenigde Staten ook de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De 22-jarige kampioen was in Waterloo in Wisconsin opnieuw een klasse apart.

In tropische omstandigheden wist hij op het gortdroge parcours de meeste snelheid te maken. Meteen vanaf de start ging de coureur er vandoor waarna hij zijn voorsprong gestaag uitbouwde.



Van der Poel zegevierde met een marge van 33 seconden op nummer

twee, Corné van Kessel. De Belg Daan Soete eindigde als derde, in vrijwel dezelfde tijd als Van Kessel.



Tweede keer

Vorige week won Van der Poel in Iowa op soortgelijke wijze. Ook toen reed hij na de start snel weg uit de voorste groep. Het verschil met nummer twee Laurens Sweeck uit België bedroeg in Iowa 43 seconden.