45km-wagentje en woning branden uit

De brand sloeg over van het wagentje naar de woning. (foto: Toby de Kort)

TILBURG - In Tilburg is vanochtend een woning uitgebrand. De brand is overgeslagen van een 45km-wagentje dat voor het huis stond. Dat gebeurde aan de Trouwlaan.

De brandweer kwam met vier bluswagens naar de brand. Bewoners van twee panden moesten tijdelijk hun huis uit, de straat werd tijdelijk afgesloten.



Politie en brandweer gaan ervan uit dat de brand is aangestoken.Volgens omstanders is het de tweede keer dat de eigenaar van het wagentje slachtoffer is van brandstichting.