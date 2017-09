Hoe kon de parkeergarage bij Eindhoven Airport instorten? Vandaag krijgen we de antwoorden

EINDHOVEN - Wat is de oorzaak van het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport? Op die vraag komt maandagochtend een antwoord. TNO presenteert op de luchthaven de resultaten van het onderzoek naar de oorzaak.

Bouwbedrijf BAM, verantwoordelijk voor de bouw van de parkeergarage, deed eigen onderzoek naar de oorzaak van het instorten. Ook die resultaten worden bekendgemaakt.



Geen gewonden

De garage in aanbouw stortte op zaterdagavond 27 mei voor een deel in. Op de bouwplaats was niemand aanwezig.



In de parkeergarage zouden ongeveer achthonderd auto’s kunnen parkeren. Afgelopen zomer had de bouw afgerond moeten zijn. De totale schade werd vrij snel geschat op zo’n twintig miljoen euro.



In de omgeving van het vliegveld werden op voorhand parkeerproblemen verwacht.