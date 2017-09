Vrachtwagenchauffeuse pakt fietspad en rijdt zich klem in tunnel

EINDHOVEN - Een chauffeuse heeft maandag haar vrachtauto klem gereden in de Boschdijktunnel in Eindhoven. De vrouw was hoogst verbaasd dat er geen waarschuwing stond over de hoogte van de tunnel.

Dat ze met haar vrachtwagen niet op de rijbaan maar op het hoger gelegen fietspad reed, vond ze geen reden om dan maar geen waarschuwingsbord te plaatsen.



Raadsel

De truck zit nog muurvast en de laadbak is zwaar beschadigd. Deskundigen zijn aan het onderzoeken hoe ze vrachtwagen uit de tunnel krijgen. Waarom de vrouw daar reed in plaats van op de rijbaan is nog een raadsel.