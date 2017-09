Snap jij het nog? Dit zijn wel heel veel gele borden langs de weg

TILBURG - Je zou denken dat omleidingsborden er zijn om het leven van de automobilist of fietser een stuk duidelijker te maken. Daar begin je misschien aan te twijfelen als je deze borden in Tilburg ziet. De gemeente is wel heel ambitieus bezig geweest met het plaatsen van de vele omleidingsborden.

De borden staan langs de weg vanwege werkzaamheden aan de Ringbaan-Zuid en de Stappegoorweg. Maar of het er allemaal echt een stuk duidelijker op wordt, dat is nog maar de vraag. In totaal zijn er tien borden geplaatst.



Wil je ze allemaal kunnen lezen voor je bij de rotonde bent aangekomen, dan is het misschien verstandig om wat gas terug te nemen.