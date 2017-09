Automobilist die tijdens politieachtervolging crashte, is inwoner Sint Willebrord (74)

OUDENBOSCH - De automobilist die zondagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk in Oudenbosch is een 74-jarige man uit Sint Willebrord. De bestuurder was op de vlucht geslagen voor de politie. Waarom hij ervandoor ging, is nog niet bekend.

Agenten zagen de man rond kwart over negen met hoge snelheid rijden op de snelweg A17. Ze besloten de automobilist te volgen. De man begon langzamer te rijden en slingerde over de weg.



Stopteken genegeerd

Toen de politie de bestuurder een stopteken gaf, ging de Willebrorder ervandoor. Agenten konden de man niet bijhouden, maar zagen wel dat de automobilist afslag Oudenbosch nam.



Bij de rotonde waar de vaartweg kruist met de Oudenbossche Koepelbaan, ging het mis. De man verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, botste tegen een andere auto en werd uit zijn voertuig geslingerd.



Zwaargewond

Het slachtoffer kwam in een sloot terecht en raakte zwaargewond. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.



De rondweg van Oudenbosch was enkele uren afgesloten voor onderzoek. De vrouw uit de andere auto is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.