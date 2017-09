Onderzoeksteam De Correspondent: 'Overheid veegde ernst MPA hormooncrisis onder de mat'

EINDHOVEN - De journalistieke website De Correspondent schrijft dat de overheid vijftien jaar geleden heeft geprobeerd de ernst van de MPA-crisis onder de mat te vegen. In 2002 werd bij varkens het verboden groeihormoon MPA aangetroffen. Bij tientallen varkensbedrijven, waarvan een groot deel in Brabant, werden de dieren geruimd. Desondanks was de ernst van de zaak veel groter dan de overheid deed en nog steeds doet geloven, aldus de Correspondent.

Een team onderzoeksjournalisten kreeg in 2016 een politierapport uit België onder ogen. Er stond in dat zich in 2002 een ‘nooit eerder gezien gevaar voor de volksgezondheid in heel Europa’ had voorgedaan. Omdat de journalisten bij het lezen van dat rapport “de rillingen over de rug liepen” begonnen zij een onderzoek.



Een jaar later heeft dat geleid tot een artikel waarin zij schrijven dat de zaak vijftien jaar geleden veel ernstiger was dan de overheid wilde doen geloven.



Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusie van de journalisten op een rijtje:



De verspreiding van de hormoonvervuiling in de varkenssector was veel groter dan destijds naar buiten kwam

En niet alleen dat: grote hoeveelheden van de hormonen zijn gebruikt in producten die direct door mensen zijn geconsumeerd, zoals limonade en ijsjes

De werkelijke omvang van het MPA-schandaal en de eventuele gezondheidsrisico’s zijn door de overheid nooit in kaart gebracht

Nederland heeft de Europese Commissie tijdens de crisis onvolledige informatie gegeven

De Nederlandse overheid heeft Europese wetgeving overtreden in haar pogingen de MPA-crisis te bezweren

Als Nederland zich strikt aan de wetten en regels had gehouden, zou de economische schade niet te overzien zijn geweest

Voor het hele artikel van De Correspondent klikt u hier