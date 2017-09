Jochem bedacht Teletekstshirt van klinkende NAC-zege op Feyenoord: 'Dit vergeet je nooit meer'

BREDA - Een legendarische overwinning wil je blijven herbeleven en blijven delen met je omgeving. Jochem Joosse van Breda Originals bedacht dit weekend daarom hét shirt voor de NAC-fan, dat voor altijd herinnert aan de klinkende overwinning van NAC op Feyenoord.

Zelf volgde Jochem de wedstrijd zaterdag vooral via teletekst. "Dat is heel spannend. Telkens wordt de uitslag aangepast en zie je wie er scoort. Die eindstand vergeet ik nooit meer." Deze historische overwinningsuitslag staat nu pontificaal op het shirt dat op zijn website te koop is.



Volgens Jochem 'moest het shirt gewoon gemaakt worden'. "Eigenlijk is het een gevalletje 'copy paste' van het teletekst bericht." Voor het eerst in het bestaan van de Bredase club werd er gewonnen in de Kuip. "Daar kan de liefhebber nooit genoeg van krijgen, vandaar dat ik dit shirt bedacht."NAC is niet de enige Brabantse club waarvoor een creatieveling een shirt bedacht. Ook toen FC Oss koploper was in de Jupiler League, drukte de sponsor van FC Oss shirtjes met de ranglijst op Teletekst Groot verschil met het Osse initiatief en Breda is de prijs. Het Osse shirt werd op veel plekken gratis weggegeven. Het NAC-shirt kost 29 euro. "Ik druk er niet veel van, dus mijn kostprijs is hoog", verklaart Jochem.