Renzo Veenstra nieuwe hoofdredacteur Omroep Brabant

EINDHOVEN - Renzo Veenstra wordt de nieuwe hoofdredacteur van Omroep Brabant. Hij begint op 1 november. Veenstra volgt Henk Lemckert als hoofdredacteur op.

Renzo Veenstra (46) was vanaf 2011 hoofdredacteur bij Omroep West in Den Haag. Daarvoor was hij eindredacteur bij het tv-programma Kassa, was hij te horen op Radio 2 en bij Radio538, werkte hij als verslaggever bij Tros Radar, 2Vandaag en bij het ANP.



Veenstra volgt als hoofdredacteur Henk Lemckert op. Die is nu nog gecombineerd directeur en hoofdredacteur van Omroep Brabant maar zal na de bestuurlijke fusie van Omroep Brabant met L1 directeur van de nieuwe organisatie worden.