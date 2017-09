Leen Bakker: mail gaat niet over aanbieding met prijsfout

RAAMSDONKSVEER - De beoordelingsmail die klanten van Leen Bakker vrijdag kregen, gaat over een bed dat in mei of juni is besteld en niet tijdens de omstreden aanbieding van eind juli. Dat zegt een woordvoerster van het woonwarenhuis, met het hoofdkantoor in Raamsdonksveer.

De rechter in Breda buigt zich nog over een kort geding dat ruim zeshonderd klanten vorige week tegen Leen Bakker aanspanden. Zij bestelden eind juli via de webshop een Hoppekids halfhoogslaper voor 24,95 euro in plaats van de reguliere prijs van 319 euro.



Systeemfout

Die klanten eisen dat het bed wordt geleverd. Maar volgens Leen Bakker klopte de aanbieding niet en was die veroorzaakt door een systeemfout. Komende maandag doet de rechter uitspraak in deze zaak.



Des te opmerkelijke was het beoordelingsformulier dat vrijdag werd gestuurd. Chizki Loonstein van het Amsterdamse juridisch adviesbureau Aliter Melius dat de klanten bijstaat sprak zelfs van een 'provocatie van de zijde van Leen Bakker'.



Maar volgens een woordvoerster van Leen Bakker is dit totaal onjuist. "We hebben geen enkele mail gestuurd naar de klanten die eind juli het bed hebben besteld. Wel zijn er dertien mails naar twaalf klanten gestuurd die in mei of juni het bed hebben besteld. Dit was dus voor de bewuste aanbieding met prijsfout."