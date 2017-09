Winkelwagentje van dak van parkeergarage gegooid: 'Had iemand het leven kunnen kosten' [FILMPJE]

BREDA - De Albert Heijn in de Nieuwstraat in Breda is niet te spreken over de actie waarbij een winkelwagentje van hun supermarkt van tientallen meters hoogte naar beneden wordt gegooid. De baldadige actie werd gefilmd en op de website Dumpert geplaatst. "Schandalig en levensgevaarlijk", laat de manager van de supermarkt weten. Hij gaat aangifte doen bij de politie.

Boven de Albert Heijn zit parkeergarage De Barones. Vanaf het dak van de garage werd het wagentje zo de Nieuwstraat op gegooid. "Dat is toch niet normaal. Als daar iemand loopt terwijl die winkelwagen naar beneden komt, dan is hij dood", zegt de manager.



Een van de medewerkers vond het kapotte wagentje en vroeg zich af hoe je het voor elkaar krijgt om het zo toe te takelen. Na het zien van het filmpje werd dat wel duidelijk. "Hij is in twee stukken gebroken en dus niet meer te gebruiken. En los van dat dit gevaarlijk is, zo'n nieuwe kost al gauw een paar honderd euro."



'Gevaarlijke situatie voorkomen'

In de parkeergarage staan een aantal wagentjes gestald door klanten van de Albert Heijn die daar parkeren. "De garage is 24 uur per dag geopend dus iedereen kan daarbij. Als je een muntje hebt, kan je zo een wagen meenemen", legt hij uit.



Toch wil hij kijken of zoiets in de toekomst voorkomen kan worden. "Als dat ook maar ergens mogelijk is gaan we dat zeker doen. We willen deze gevaarlijke situatie in het vervolg voorkomen."



Geen meldingen

Voor zover bekend raakte er niemand gewond toen de winkelwagen dit weekend naar beneden kwam. De politie laat weten dat er dit weekend geen meldingen over het winkelwagentje zijn geweest.