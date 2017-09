VEGHEL - Arjen Towstokory uit Veghel wordt vermist. Arjen is 14 jaar oud, heeft een normaal/stevig postuur, is ongeveer 170cm lang en spreekt Nederlands.

Arjen is voor het laatst gezien op 21 september 2017 in Veghel. Hij was toen gekleed in een zwarte trui,zwarte broek en hij droeg een horloge.Wie Arjen heeft gezien of weet waar hij is kan contact opnemen met de politie: 0900-8844.