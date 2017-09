Witwassen leidt tot inval woonwagenkampje Westerhoven, vier mensen opgepakt

BERGEIJK/WESTERHOVEN - De politie heeft maandagochtend een inval gedaan op het woonwagenkampje aan de Steenovens in Westerhoven en een woning in Bergeijk. Daarbij zijn vier mensen opgepakt op verdenking van witwassen. Ook zijn auto's, motoren en een boot inbeslaggenomen.

De inval begon half zeven in de ochtend. Behalve het woonwagenkampje had de politie ook een woning aan de Koningsvogel in Bergeijk in het vizier. Bij een van de huiszoekingen is een vuurwapen en een gasalarmpistool aangetroffen.

De arrestanten zijn een 48-jarige man en 28-jarige man uit Westerhoven en een 52-jarige vrouw uit die plaats. In Bergeijk is een 50-jarige man gearresteerd.