Steeds meer sportclubs doen sigaret in de ban, 'het hoort niet bij elkaar'

BERGEN OP ZOOM - 'Het goede voorbeeld geven' en 'roken en sporten passen niet bij elkaar'. Steeds meer Brabantse sportverenigingen overwegen hun terrein deels of volledig rookvrij te maken. Dit jaar hebben zeker zes voetbalverenigingen stappen daarin ondernomen. Dat blijkt uit een lijst van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Zo heeft VVC’68 in Bergen op Zoom besloten het roken op wedstrijddagen te verbieden als de jeugd speelt, tot 12.30 uur. "De hartstichting kwam naar ons toe met dit verzoek. We waren als bestuur unaniem in de beslissing", zegt voorzitter Gerrit de Zwart. "De leiders zijn geïnformeerd en binnenkort krijgen we stickers om alle leden erop te attenderen."



Gevoelig

Hoewel het voltallige bestuur het met elkaar eens was, beseft hij wel het aanpassen van het rookbeleid gevoelig ligt. Dat blijkt ook wel uit de enquête die de NOS en Omroep Brabant hebben gedaan en waar 900 mensen aan mee hebben gedaan. Daaruit blijkt dat bij 70 procent van de sportclubs gerookt mag worden.

Ook voorzitter De Zwart van VVC’68 heeft de weerstand gemerkt. "We hebben opmerkingen van mensen gekregen die het flauwekul vinden. Maar we zetten wel door, we willen de jeugd het goede voorbeeld geven."





Behalve VVC’68, hebben ook de amateurs van FC Eindhoven, PCP Breda, VV Kogelvangers uit Moerdijk, WVV’67 uit Woensdrecht en BSC Roosendaal het rookbeleid aangepast. "We willen niet dat kinderen voetbal automatisch associëren met een sigaretje", zegt voorzitter Ad van Tilburg van BSC Roosendaal. "Het hoort simpelweg niet bij elkaar."

Bij de club mogen mensen tijdens de wedstrijden van volwassenen vooralsnog wel roken, maar wat Van Tilburg betreft komt daar in de toekomst ook een einde aan. "We denken er zeker over na om het terrein geheel rookvrij te maken. Maar we willen dat stapsgewijs doen. Het is belangrijk dat leden eerst begrijpen waarom we dit doen."