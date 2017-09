The Prodigy geeft concert in poppodium 013

TILBURG - De Britse band The Prodigy geeft 11 december een concert in poppodium 013 in Tilburg. Vrijdag gaat de kaartverkoop van start.

The Prodigy is bekend van de nummers 'Smack My Bitch Up', 'Out of Space', en 'Firestarter'. Het laatste studioalbum, 'The Day Is My Enemy' uit 2015, kwam op twee binnen in de Nederlandse hitlijsten



Elektropunk

Al ruim twee decennia maken de elektropunkers wereldwijd indruk met hun unieke sound en spectaculaire liveshows.



Een van de laatste keren dat The Prodigy in Nederland optrad, was in een bomvolle Ziggo Dome. Ook stond de band in 2016 als grote afsluiter geprogrammeerd op Paaspop, maar kreeg toen te maken met een stroomstoring.