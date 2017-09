Eindhovense ontvoering blijkt onschuldig tafereel

EINDHOVEN - De ontvoering van twee mannen vrijdagavond in Eindhoven berust op een misverstand. Dat laat de politie weten. Dit weekend liet de politie al weten dat er niemand als vermist is opgegeven.

Begin augustus rukte de politie nog massaal uit na een slechte grap in Geldrop. Een man wilde zijn vrouwelijk bezoek laten schrikken door een alarmpistool op haar te richten en schoot. De vrouw schrok enorm en de buurt ook, die belden 112.

Begin dit jaar startte Geldrop ook al met foute humor. Een medewerkster van een avondwinkel sloot de zaak terwijl ze werd bekeken door twee mannen met bivakmuts. Ook hier bleek het om een grap te gaan.

In Tilburg voelde winkelpersoneel zich afgelopen mei ook opgejaagd door een nepovervaller. Zwaaiend met gaspistool riep deze lolbroek 'grap'. Personeel en ook de politie moesten hier niet om lachen.

Even verderop was de Efteling een maand daarvoor slachtoffer van een paniekzaaier. Ene Rick Broers tweette dat hij een aanslag ging plegen op het pretpark. Tot overmaat van misverstand viel de politie ook nog eens binnen bij een onschuldige Rick Broers.

Voor de afsluiting van het rijtje 'het is niet wat het lijkt' gaan we terug naar Tilburg. In maart hoorden buspassagiers een medereiziger 'Allahu Akhbar' schreeuwen. Of schreeuwde hij handgranaat of....hartaanval? Op geluidsbanden achteraf kon de politie niets horen wat ook maar leek op één van deze woorden.

Omstanders in het centrum van Eindhoven zagen hoe twee mannen onder luid geschreeuw in een busje geduwd werden. "Na bestudering van onder meer camerabeelden en buurtonderzoek leek het op een ontvoering, maar dat was het niet", zegt een politiewoordvoerder. Waar het wel om ging wil de politie niet kwijt. "Het was geen grap."Het blijft een beetje gissen naar de achtergrond van deze ontvoering, die geen ontvoering blijkt te zijn. Afgelopen jaar is er vaker alarm geslagen omdat de eerste indruk niet de juiste bleek te zijn: