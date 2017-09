Brabantse gemeenten tekenen voor bescherming Van Gogh-monumenten

EINDHOVEN - Een tiental Brabantse gemeenten ondertekent eind oktober een reeks afspraken ter bescherming van ongeveer 40 zogenaamde Van Gogh-monumenten. Dat zijn plaatsen die in het leven of het werk van de kunstenaar een belangrijke rol speelden.

De datum waarop de ondertekening plaatsvindt is nu bekendgemaakt; de lijst met de Van Gogh-monumenten is nog vertrouwelijk. Kenners van de schilder zijn bezig om er de laatste hand aan te leggen.



Van Gogh-Brabant

De Van Gogh-monumenten maken deel uit van een uitgebreid actieplan dat er op gericht is de erfenis van de schilder te beschermen en te exploiteren. De provincie draagt 750.000 euro bij aan het plan dat uiteindelijk tot 500.000 bezoekers per jaar moet gaan leiden.



Van Gogh-Brabant werkt samen met Van Gogh-instellingen in de rest van Nederland en Europa. Het Van Goghjaar in 2015 was het eerste resultaat van deze internationale samenwerking. De busverbinding tussen het Amsterdamse Van Goghmuseum en het Vincentre in Nuenen hoort ook bij dit grote plan.