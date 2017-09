Slachtoffers van neparts Ron O.: 'Ik voel me vies en bedrogen'

BREDA - Ron O. uit Tilburg deed zich jarenlang voor als arts. In die hoedanigheid zou hij vanaf 2007 elf vrouwen hebben verkracht en een vrouw hebben aangerand. Maandag eiste justitie zes jaar cel tegen de Tilburger.

De ‘arts’ deed bij de vrouwen lichamelijk onderzoek, zoals bekkenbodemonderzoeken, uitstrijkjes en borstonderzoeken. O. biechtte al een deel van zijn daden op. In de rechtszaal Breda stond O. weer oog in oog met zijn slachtoffers.



“Ik ken Ron al 25 jaar”, vertelde een van de vrouwen in de rechstzaal. “Hij ging geraffineerd te werk en investeerde in leugens. Ik weet nog dat we zijn ‘afstuderen’ hebben gevierd.” Een andere vrouw las een brief aan O. voor. “Onze dochter van 12 jaar was al op jouw tafel beland en je was al begonnen met je sportonderzoeken.”



Emotioneel

“Ik voel me vies en bedrogen. Ik ben vooral boos omdat hij met mijn gezondheid heeft gespeeld”, vertelt een ander slachtoffer. “Hij raakte me aan op plekken waar alleen een echte arts of partner je mag aanraken”, zei een andere vrouw. Alle slachtoffers die spreken in de rechtszaal zijn emotioneel. “In de media worden we afgeschilderd als domme naïeve vrouwen.”



Veel slachtoffers kenden Ron al jaren. Ze vertrouwden hem, maar uiteindelijk oefende hij druk uit. “Hij hielp me altijd uit de brand. Ik ben zelfs getuige geweest op zijn bruiloft”, beschreef een van de slachtoffers haar band met Ron O.



“Doordat ik hem vertrouwde heeft hij ook mijn zusje en mijn vriendin kunnen misbruiken. Hoe heb ik dit al die jaren niet kunnen zien”, vroeg een ander slachtoffer zich af. Een van de vrouwen vertelt dat ze kort na een inwendig onderzoek van O. zwanger bleek te zijn. “Ik begon zelfs te twijfelen of mijn vriend wel de vader was.”