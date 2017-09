'PSV kan zomaar zeven, acht punten uitlopen', Willy en René genoten van voetbalfeestje

EINDHOVEN - Op de zevenklapper van PSV in Utrecht afgelopen zondag valt niets af te dingen. Willy en René van de Kerkhof zijn het daarover roerend eens. Voor hen was Jurgen Locadia de held van de dag, op korte afstand gevolgd door Hirving Lozano en doelman Jeroen Zoet. "Maar één zwaluw maakt nog geen zomer", waarschuwt René.

Willy zag in de eerste vijf minuten een sterk FC Utrecht. "Agressief en kort op de man. Daarna ontpopte zich een hele leuke wedstrijd van PSV met hoofdrollen voor Loacadia en Lozano. En natuurlijk Jeroen Zoet. Hij pakte op de bepalende momenten de ballen."



Ook voor René waren dit de drie hoofdrolspelers tijdens de 1-7 overwinning in stadion De Galgenwaard. "Locadia was absoluut de held van de dag, met vier goals en een assist, hoewel hij de laatste weken werd bekritiseerd."



De zege op vreemde bodem was niet alleen een verdienste van de voorhoede en de keeper. "Het hele team stond goed", meent Willy. "Ook de achterhoede stond weer zoals het hoort te staan. Het was een leuke dag met een verdiende overwinning."



Samen met zijn broer blikt hij daarom vol vertrouwen naar de komende weken. René: "PSV krijgt VVV, Willem II en Heracles op bezoek. Dat moeten negen punten opleveren. Tel daarbij op dat Ajax en Feyenoord de volgende speelronde op bezoek gaan bij Heerenveen en AZ, dan kan het komende weekend zo mooi zijn dat PSV zeven of acht punten los staat van de concurrentie."