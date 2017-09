Man neergeslagen in het park, vier overvallers gaan ervandoor met zijn pinpas

OSS - Een man is in juli neergeslagen in het park aan de Diamantweg in Oss en beroofd van zijn pinpas. De politie zoekt de vier daders en besteedde daarom aandacht aan de zaak in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De man liep in de nacht van 3 op 4 juli samen met een vriendin in het parkje en zag opeens vier mannen op zich afkomen. Ze sloegen hem neer en namen dus zijn bankpas mee. Met het pasje werd later betaald in een supermarkt in de buurt.



De politie wil weten wie de pinpas gebruikte en door wie het slachtoffer is neergeslagen. De man in de supermarkt is vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie weet niet of hij ook bij de beroving in het park betrokken was of niet.



Signalement

Op de beelden is te zien dat de donkere man een blauw trainingspak droeg van het merk Adidas. Hij droeg witte schoenen en is ongeveer 1,70 meter lang. De mannen in het park worden allemaal rond de 20 jaar oud geschat. Eén droeg een felrode jas, een ander een lichtkleurige, lange jas en de andere twee droegen donkere jassen.

Mensen die meer weten over de zaak, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.