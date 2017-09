Jaren van stilte zijn voorbij, voetbalfans van Oss en Den Bosch mogen weer bij elkaar in het uitvak

Uitsupporters van FC Oss in Den Bosch, voor het laatst in 2014 (foto: VI Images).

OSS - De kogel is door de kerk. FC Den Bosch tegen FC Oss betekende jarenlang een voetbalwedstrijd met een muisstil bezoekersvak. Maar dat is nu definitief voorbij. Op 20 oktober staat de derby op het programma en voor het eerst sinds jaren mogen fans van de uitploeg daar weer bij zijn.

Voetbalwedstrijden moeten weer een feest zijn en supporters van goede wil, moeten weer gewoon in het stadion kunnen zitten. Dat dachten de politiekorpsen, de gemeentes en de supportersverenigingen van Den Bosch en Oss toen ze dit voorjaar bij elkaar kwamen. Maanden is er over gepraat en nu is het dan eindelijk zo ver: fans mogen weer op het uitvak zitten tijdens het streekduel.



Maximaal 150 uitsupporters

Om te voorkomen dat het net zo mis gaat als jaren geleden, zijn er wat maatregelen genomen. Tijdens de wedstrijd FC Oss tegen FC Den Bosch op 20 oktober mogen er bijvoorbeeld maar 150 Bossche supporters in het bezoekersvak zitten en die moeten allemaal met georganiseerd busvervoer komen. De fans van Oss krijgen maximaal één kaartje per persoon en moeten zich allemaal legitimeren.



1 november 2014. Op het voetbalprogramma stond de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Oss . Het ging die avond volledig mis rondom de voetbalwedstrijd. 25 bussen van de ME en 130 politieagenten worden ingezet om de fans in toom te houden. Uiteindelijk verschijnen er 54 fans voor de rechter voor de gewelddadigheden tijdens deze grillige novemberavond.

De rellen van 2014 waren voor diverse partijen reden genoeg om uitsupporters 'nooit meer' in de stadions van Oss en Den Bosch te laten. Op 20 oktober komt er een einde aan de stilte, als FC Oss thuis tegen FC Den Bosch speelt.