Mobieltjes hebben een typische geur en telefoonhond Amy herkent die als geen ander

VUGHT - Een telefoon, groot of klein, telefoonhond Amy hem vinden. Ze snuffelt de hele cel af, steekt haar neus in een stapel kleren en gaat netjes liggen als ze de telefoon gevonden heeft.

Amy is op dit moment de enige telefoonhond in Nederland. Ze kan de telefoons ruiken omdat ze getraind is te zoeken naar een specifieke lucht. "In iedere telefoon zit een stof met een typische geur, die we haar hebben leren herkennen," vertelt hondengeleider Mario.



De hond wordt volgens planning ingezet, maar ze kan ook op piket komen als er een vermoeden is dat er ergens telefoons verstopt liggen.



"Als we aankomen op locatie gaan we naar de cellen, de gevangenen worden uit de cel gehaald en Amy gaat naar binnen", legt Mario uit. "Dan gaat ze zoeken, via een stuctuur die we haar hebben aangeleerd. Dat betekent dat ze alle objecten moet afzoeken."



PI Vught

Amy kan binnen vijf minuten ruiken of er een telefoon in de ruimte verstopt ligt. Bij de gevangenis in Vught wordt de hond regelmatig ingezet.



Boye Veldhoen, hoofd beveiliging: "Het bezit van een mobiele telefoon betekent dat er contact met buiten mogelijk is. Doordat er geen controle op is, kunnen gevangenen doorgaan met criminele activiteiten."



Dit jaar zijn er in Vught al zeven telefoons onderschept. Het inzetten van de telefoonhond is voor de gevangenis een fijn extraatje. "Het zoeken naar kleinere voorwerpen is moeilijk, zeker als de telefoon uitstaat", legt Veldhoen uit. "



Vijftien telefoons in vier maanden

Op dit moment is er een tweede hond in opleiding, zodat zij samen met Amy telefoons kan opsporen. Want het inzetten van de hond werpt zijn vruchten af. Amy heeft in vier maanden tijd vijftien telefoons in verschillende gevangenissen gevonden. "Dat zijn er best veel, maar het is ook een goede hond", zegt Mario met een glimlach op zijn gezicht.