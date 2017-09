Wie heeft schuld aan instorten parkeergarage? Nog veel vragen over fiasco Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Nu de eerste conclusies in een onderzoeksrapport zijn getrokken, is het grote touwtrekken om de verantwoordelijkheid begonnen. Wie heeft (mede) schuld aan het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport op 27 mei? En wat gaat er nu met het gebouw gebeuren? Slopen of repareren? Het zijn vragen die niet snel beantwoord zullen worden.

Een bouwfout is de oorzaak van het instorten van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. Dat concluderen zowel TNO als adviesbureau Hageman in een onderzoeksrapport dat maandag is gepresenteerd.

Daarmee dient zich meteen een nieuwe vraag aan: wie draagt (mede) schuld aan dit fiasco waarbij wonder boven wonder geen doden vielen? Volgens bouwdeskundigen heeft een reeks factoren bijgedragen aan het instorten van de parkeergarage.



Volgens professor Simon Wijte van de TU Eindhoven zijn de gebruikte prefabvloeren al jaren in gebruik. Hij deed met zijn team proeven met de constructie in het TU/e-lab. Er is niet direct reden voor paniek, meent hij. Wel is het van belang om bestaande gebouwen met zulke prefabvloeren goed te controleren.



Tweede onderzoek

Behalve het werk dat TNO en adviesbureau Hageman in opdracht van de betrokken partijen hebben verricht, loopt er nog een ander onderzoek. Dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationale Onderzoeksraad voor Veiligheid. De conclusies die maandag zijn gepresenteerd, worden in dat onderzoek meegenomen, maar of de uitkomst hetzelfde zal zijn, staat niet vast.

"We zijn nog volop bezig met het onderzoek dus onthouden we ons van ieder commentaar”, aldus een woordvoerder van de Onderzoeksraad. Hij verwacht dat het rapport in de eerste helft van 2018 klaar is.

Wegafsluitingen

De gemeente heeft Eindhoven Airport (eigenaar van de grond) en BAM (eigenaar van de bouw) gevraagd om snel te besluiten over sloop dan wel stabiliseren en veilig maken van de resten. Dan kunnen de wegafsluitingen worden opgeheven en worden bedrijven en het vliegveld weer beter bereikbaar.