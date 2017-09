LIVE: N.E.C. Nijmegen met 1-2 in eerste helft te sterk voor Jong PSV

EINDHOVEN - Jong PSV staat maandagavond met een ijzersterk elftal op het veld. De Eindhovense Trainer Dennis Haar kan onder andere beschikken over Adam Maher, Eloy Room, Sam Lammers, Pablo Rosario en Danto Rigo. Toch is N.E.C. Nijmegen met 1-2 te sterk voor de ploeg. Volg het hier live.

De bal is nauwelijks het veld over gegaan als Calvin Verdonk van N.E.C. al in de 1ste minuut een gele kaart krijgt. Een minuutje later deelt Jong PSV een klap uit door vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Jóhann Berg Gudmundsson maakt de 1-0. Tot aan de 20ste minuut heeft doelman Eloy Room van Jong PSV weinig te doen en is de Brabantse club overheersend.



N.E.C. terug in de wedstrijd

Toch laat N.E.C. zich niet uit het veld slaan door de bliksemstart van de Eindhovenaren. In de 23ste minuut komt de club uit Nijmegen terug in de wedstrijd. Guus Joppen scoort de 1-1. Aan het einde van de eerste helft wordt de ploeg sterker en sterker en zijn ze Jong PSV op momenten de baas. Een vrije trap van N.E.C. wordt maar net uit het doel gehouden door keeper Room. In de 44ste minuut breekt de club door de verdediging van Jong PSV. Ted van de Pavert scoort de 1-2 voor N.E.C.



De wedstrijd wordt maandagavond gespeeld in het Philips Stadion met maar weinig toeschouwers. Op het veld staan veel spelers uit het eerste elftal van PSV, onder andere Adam Maher die zijn tweede wedstrijd speelt sinds mei 2016.



Later meer informatie. Volg de wedstrijd hier LIVE.



De opstelling van beide ploegen