Bierkoppende Snollebollekes groot succes op Dumpert

BEST - Het hoort natuurlijk niet, maar er zijn weinig tentfeesten waar er geen bekers bier door de lucht vliegen. Voor veel bands een reden om het optreden eerder te beëindigen, maar zanger Rob Kemps van feestact Snollebollekes uit Best slaat zich er dapper doorheen. Een filmpje waarin te zien is, hoe hij een pilsje terug het publiek in kopt, is al meer dan 225.000 keer bekeken op Dumpert.

Kemps weet dan ook wel hoe hij een feestje moet bouwen en hij heeft ook weinig apparatuur bij zich die niet tegen bier bestand is. Heel veel erger dan een nat pak zal het in zijn geval dan ook niet worden.





Het Dumpertpubliek kan zijn actie in ieder geval wel waarderen: "Wat een vent!", schrijft iemand in een reactie en: "Snollebol +1, biergooier -2,25 euro." En over het optreden zelf: "Je hoeft geen fan te zijn van deze muziek om een heerlijk feestje te bouwen met die gasten." En daar is zonder twijfel geen woord van gelogen.