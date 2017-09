Vriendenelftal met 40-0 afgedroogd in eerste duel: 'Zelfs de kans voor open doel ging er niet in'

NISPEN - Het was een eerste wedstrijd om nooit te vergeten voor het zesde elftal van NSV. Het ‘vriendenelftal’ werd zondag flink ingemaakt. Maar dan ook echt flink. Tegenstander ODIO 4 uit Ossendrecht wist maar liefst veertig keer het doel te vinden. Het team uit Nispen scoorde zelf niet één keer.

Volgens de wedstrijdsecretaris van de verliezende club is het elftal in de reserve zesde klasse nog maar net bij elkaar. “Het is een groep vrienden die met elkaar voetbalt. En maar drie ervan hebben vroeger een balletje getrapt”, zegt hij. “Tsja, dan kom je erachter dat het toch wel wat anders is dan in de kroeg hangen.”



Tijdens hun eerste wedstrijd troffen ze juist een ploeg met veel spelers die vroeger in het eerste speelden. “Op een gegeven moment werd het voor ons de sport om iedereen een keer te laten scoren. Dit is ook gelukt. Behalve de doelman dan”, vertelt speler Wesley Verbraak.



Kans NSV

Hij was zelf drie keer trefzeker. Twee spelers maakten er maar liefst elf. “Zij kregen toen onderling een wedstrijdje wie het meest zou scoren.” De speler die op het laatst nog geen goal op zijn naam had geschreven, maakte uiteindelijk de veertigste.

Echt trots op de ruime overwinning is Verbraak niet. “Het was leuk voor een keer, maar ik voetbal liever een serieuze wedstrijd. Dat was het nu na vijf minuten al niet meer.” Volgens hem heeft NSV nog wel een kans gehad. “Voor open doel, maar zelfs die werd gemist.”



ODIO staat door de winst bovenaan in de reserve zesde klasse. En, niet erg verrassend, de ploeg heeft ook het hoogste doelsaldo nu.