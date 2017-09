Avans Hogeschool opnieuw uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland

EINDHOVEN - Avans Hogeschool is opnieuw verkozen tot beste grote hogeschool van Nederland. Dit blijkt uit de Keuzegids Hbo 2018, die maandag verscheen. Studenten zijn met name tevreden over de sfeer bij de Brabantse scholenorgansiatie.

De ranglijst is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. De Keuzegids wordt jaarlijks uitgegeven en is bedoeld om toekomstige studenten te helpen bij hun studiekeuze. Avans staat al negen jaar in de top drie en is nu voor de zesde keer tot nummer 1 uitgeroepen.



'Betrokkenheid en bevlogenheid'

Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans is blij met het resultaat. “Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat we al zo lang zulke goede resultaten halen en tegelijk: als je de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers ziet en meemaakt, begrijp je het wel”, zegt hij.



Elf opleidingen van de hogeschool zijn uitgeroepen tot de beste van Nederland. Het gaat om Integrale Veiligheidskunde en Milieukunde in Breda. Chemie, Elektrotechniek, Informatica, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Technische Informatica, Communicatie & Multimedia Design en Culturele en Maatschappelijke Vorming in Den Bosch. En HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.