'Ketaminelover' maakt het de politie wel erg makkelijk

GEERTRUIDENBERG - Een man die vermoedelijk in drugs handelt, heeft het de politie in Geertruidenberg zondagnacht wel erg makkelijk gemaakt. Hij had op de achterruit van zijn auto ‘keta’ en ‘I love ketamine’ staan. Agenten besloten zijn voertuig te controleren en vonden ruim 300 xtc-pillen en zakjes wit poeder.

Het poeder is waarschijnlijk het door de man zo geliefde ketamine. De politie heeft de zakjes opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zodat er kan worden vastgesteld wat er precies in zit.

Onderzoek recherche

De agenten hebben ook het huis van de verdachte doorzocht. Of hier meer drugs is gevonden, is niet bekend. De politie meldt wel dat de zaak is overgedragen aan de recherche.



Ketamine is een verdovingsmiddel dat ook als drug wordt gebruikt.