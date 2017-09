Veerpont en vrachtschip botsen tegen elkaar op Boven-Merwede bij Sleeuwijk

SLEEUWIJK - Een veerpont en een vrachtschip zijn dinsdagochtend tegen elkaar gebotst op de Boven-Merwede. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord, meldt Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Het ongeluk gebeurde rond half acht op de veerdienst tussen Gorinchem en Sleeuwijk. "De schipper en de matroos zijn aan wal gebracht voor een medische check", zegt de woordvoerder. Eerder werd gemeld dat de schipper gewond was, maar dat wordt nu onderzocht.



Hoe de pont en het schip tegen elkaar op konden botsen, is nu nog niet duidelijk. "Wij hadden zelf erg moeite vanwege de mist om ter plaatse te komen. Maar de oorzaak van de aanvaring moet echt nog worden uitgezocht", zegt hij.



De pont tussen Sleeuwijk en Gorinchem vervoert fietsers. Deze dienst ligt voorlopig stil. "Wanneer deze weer gaat varen, is nu niet bekend. Het belangrijkste was dat we eerst de schipper en matroos aan de kant kregen."