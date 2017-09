Spoorwegovergang blijft open, ondanks dodelijk ongeluk

ZEGGE - De spoorwegovergang aan de Spiekestraat in Zegge gaat niet dicht. Gemeente Rucphen stelde na een dodelijk ongeval op de overgang in 2012 een onderzoek in, maar vindt het niet nodig om hem te sluiten.

Een 80-jarige fietser kwam op 27 januari 2012 om het leven. De man kwam met zijn voorband vast te zitten in de rails. Het slachtoffer viel van zijn fiets en raakte bewusteloos, waarna hij werd aangereden door een trein.



Geen steun

ProRail zou in tegenstelling tot de gemeente wel graag zien dat de overgang sluit, ondanks dat het in Zegge gaat om een bewaakte overgang. "Wij willen het liefst zo min mogelijk overwegen", zegt een woordvoerder.



"We hebben een aantal keer met de gemeente om tafel gezeten om te kijken of we hem konden sluiten. Helaas is het besluit anders genomen." Maar volgens Rucphen is er bij omwonenden van het spoor niet genoeg steun om de spoorwegovergang te sluiten.



Ook brengt sluiting volgens de gemeente flink wat kosten met zich mee. Het zou gaan om ongeveer 800.000 euro. Verder zou de gemeente de omliggende bedrijven moeten compenseren met een bedrag van één miljoen euro.



Begrip

De woordvoerder van ProRail laat weten wel begrip te hebben voor het besluit. "Want het grootste gedeelte van die kostenpost komt bij de gemeente te liggen.