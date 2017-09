Vliegverkeer Eindhoven Airport komt weer op gang nu mist optrekt

EINDHOVEN - Er was door de mist dinsdagochtend in eerste instantie geen vliegverkeer mogelijk van en naar Eindhoven Airport. Vliegtuigen die tussen zeven en acht uur hadden moeten vertrekken, bleven aan de grond staan. Vlak na negen uur vertrokken de eerste vliegtuigen weer.

Ook aankomende vluchten hadden dinsdagochtend last van de mist. Vliegtuigen landden met vertraging op Eindhoven Airport en bijvoorbeeld een vliegtuig vanuit Riga, de hoofdstad van Letland, week om te landen uit naar een andere luchthaven.



Twee vliegtuigen cirkelden dinsdag wat langer boven Eindhoven in afwachting van toestemming om te landen, zo bevestigt een woordvoerder van de luchthaven.



Code geel

Onder andere in onze provincie geldt dinsdagochtend code geel vanwege plaatselijk dichte mist. Het KNMI verwacht dat de mist in de loop van de ochtend optrekt.



In eerste instantie gold de waarschuwing tot negen uur, maar deze werd in de de loop van de ochtend verlengd tot elf uur.