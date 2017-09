Politie valt twee huizen van Tilburgse Satudarah-leden binnen, reden nog onbekend

TILBURG - Twee leden van motorclub Satudarah zijn dinsdagmorgen vroeg door een arrestatieteam van hun bed gelicht. Dat gebeurde in de wijk Reeshof, de actie maakt deel uit van een landelijk onderzoek. Het zou gaan om bestuursleden van de motorclub.

Een arrestatieteam zou zijn binnengevallen bij twee verschillende huizen, één aan de Sneekstraat en één aan de Morrahof. Op beide adressen wordt huiszoeking gedaan. Bij één van huizen zouden twee auto's in beslag zijn genomen.



Witwassen

Eind maart viel de politie binnen bij het tijdelijke clubhuis van Satudarah aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg. Dat was in het kader van een witwasonderzoek. Of de invallen van dinsdagochtend daar ook mee te maken hebben, is niet bekend.



In dezelfde periode werd de president van de motorclub aangehouden. In de auto waarin hij zat, werd in een tas een groot geldbedrag gevonden. Hij werd daarom verdacht en vastgezet voor witwassen.



De Landelijke Eenheid van de politie komt later op de dag met meer informatie.