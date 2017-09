Vluchteling Ahed opent eigen taalschool met tolk, 'Er is vaak miscommunicatie en dan leer je niets'

BREDA - Ahed Samkari opent dinsdag aan de Ettensebaan in Breda zijn eigen bedrijf: een taalschool voor vluchtelingen. En dat is bijzonder, want Ahed vluchtte zelf twee jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland.

Ahed begon de school omdat hij tijdens zijn eigen taallessen tegen een probleem aan liep. Er werd geen goede vertaalslag naar het Arabisch gemaakt.



"Daardoor begrijpen mensen de Nederlandse les niet." Er wordt vaak van het Engels naar het Nederlands vertaald, maar veel vluchtelingen spreken ook geen goed Engels en leren daardoor niets.



Miscommunicatie

Wael Elewa is manager van de onderwijsinstelling van Ahed, die 'De Beste School' heet. "Er is vaak miscommunicatie tussen de docenten en cursisten", zegt hij. "Door een Arabische tolk begrijpen de cursisten beter waar de les over gaat."



De lessen Nederlands beperken zich niet alleen tot het klaslokaal in Breda. De cursisten gaan ook naar de IKEA en de markt, om zo in contact te komen met Nederlanders. "We nemen dan de gesprekken van de vluchtelingen met andere mensen op. Daarna bespreken we in de les welke dingen ze goed of fout hebben gezegd."De komende weken opent De Beste School ook in Eindhoven en Zwolle