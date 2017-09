Slachtoffer balkondrama met hard voorwerp tegen hoofd en lichaam geslagen

ZEVENBERGEN - De vrouw uit Zevenbergen die zwaargewond werd gevonden in de bosjes onder een flat, is meerdere keren met een hard voorwerp tegen hoofd en lichaam geslagen. Ook is ze gestompt en geslagen. De verdachte is poging tot moord ten laste gelegd.

Op 16 maart werd de vrouw zwaargewond gevonden onderaan het appartementencomplex aan de Aquamarijn-Amber. Ze was er slecht aan toe en werd in het ziekenhuis in coma gehouden omdat ze ernstig gewond was. Daarna werd ze in een revalidatiecentrum opgenomen.



Volgens een buurvrouw was er geruzie en lawaai in haar woning, dat misschien zo'n twintig minuten duurde. Daarna zag ze iemand beneden liggen. Vanaf de voordeur van het appartement liep een bloederig voetspoor over de galerij en via de trap naar beneden.



De 56-jarige vrouw uit Zevenbergen, die sinds november in het appartement woont, wordt door haar buren omschreven als een 'vrolijk, sociaal mens waar de goedheid vanaf straalt'. Al snel werd haar 30-jarige onderbuurman Jordy M. opgepakt voor betrokkenheid. Wat de relatie tussen de twee buren is, is niet bekend.



Tijdens de eerste pro-formazitting liet hij weten dat hij berouw heeft.