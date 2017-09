'De mooiste goal uit mijn carrière', Willem II'er Rienstra maakte hem tegen PSV [VIDEO]

TILBURG - PSV-doelman Jeroen Zoet zal er met weinig plezier aan terugdenken. We schrijven 13 september 2014. PEC Zwolle wint met 3-1 op eigen veld van PSV. De beslissing valt vlak voor tijd. Ben Rienstra stift de bal op sublieme wijze over de Eindhovense goalie.

"Het is de mooiste goal uit mijn carrière", zegt Rienstra over dat moment. "Ik scoor niet zo vaak. Maar deze was echt mooi. En natuurlijk is het altijd lekker om er een tegen PSV te maken. Alleen tegen Ajax heb ik er nog nooit een gemaakt."



De goal van Rienstra:



De middenvelder speelt sinds enkele weken voor Willem II. Komend weekeinde staat in het Philips Stadion de Brabantse derby PSV-Willem II op de rol. Uiteraard zijn de Tilburgers de underdog in dit duel. "Met mijn eerdere clubs PEC en Heracles Almelo heb ik ook wel eens ergens gestunt. We moeten een goed tactisch plan verzinnen."Willem II haalde qua spel afgelopen zaterdag tegen sc Heerenveen een ruime voldoende. Toch leverde het concreet niets op. De Tilburgers verloren met 1-2 en staan voorlaatste in de eredivisie. "Je hebt niets aan complimenten over je spel", aldus Rienstra. "Maar we hebben wel een goed gevoel aan de wedstrijd overgehouden. Als we op deze manier blijven spelen, komen de punten vanzelf. En alles wat we in Eindhoven meepikken is meegenomen."De tekst gaat verder onder de video met Rienstra (het volledige gesprek):Rienstra kwam in augustus naar Willem II en is inmiddels gesetteld. "Ik ben in Berkel-Enschot gaan wonen, een mooi dorp. Het is leuk hier. Iedereen is vriendelijk en de mensen zijn open. Zo leer je snel anderen kennen."Toch is geboren Alkmaarder nog niet aan alles gewend in Brabant. "Het is bij Willem II na wedstrijden altijd feest in de Business Club. Of je nu wint, of verliest. Maar goed, dat is het Brabantse hier denk ik."