Gemeente Roosendaal beboet stappers in streven naar keurig uitgaansgebied: 'Het gaat om ons imago'

ROOSENDAAL - Roosendaal gaat de strijd aan met uitgaanders die een puinhoop maken van het stadscentrum. Afgelopen weekend kregen 35 mensen een bon voor het gooien van afval op straat, openlijk drugsgebruik, alcohol drinken waar dat niet mag en foutparkeren. Handhavers van de gemeente waren speciaal in het centrum om daarop te controleren.

Zulke controles gaan de komende tijd vaker tijdens staptijden uitgevoerd worden. Het college van B en W vindt dat er teveel meldingen van overlast binnenkomen rondom het stappen in het centrum.



Overlast de kop indrukken

Die meldingen gaan over afval op straat gooien, wildplassen, openbaar dronkenschap, te snel rijden en foutparkeren. Om dat allemaal de kop in te drukken, zijn speciaal een aantal handhavers in dienst gekomen.



Ook krijgen horecaondernemers een brief met het verzoek om het gebied rondom hun zaak afvalvrij te houden. Uitbaters van eetgelegenheden worden erop gewezen dat ze verplicht zijn zwerfafval op te ruimen dat achterblijft als klanten hun eten hebben verorberd.



Roosendaal zet dus in op een schoon centrum. Burgemeester Jacques Niederer: "Het gaat om ons imago."