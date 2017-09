Henk Krol ook in hoger beroep vrijgesproken van subsidiefraude

DEN BOSCH - Tweede Kamerlid Henk Krol (50PLUS) uit Eindhoven is ook in hoger beroep vrijgepleit van fraude in zijn periode als hoofdredacteur van de Gay Krant. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door voormalig bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Gay Krant (SVGK).

De stichting kreeg van het ministerie van Onderwijs ruim twee ton voor emancipatieprojecten maar die subsidie werd in 2014 teruggeëist omdat niet aan de voorwaarden was voldaan. De bestuursleden beschuldigden oud-voorzitter Henk Krol dat hij het geld had misbruikt om de Gay Krant overeind te houden.



Omdat de SVGK-bestuursleden vrezen dat ze persoonlijk moeten opdraaien voor de terugbetaling, sleepten ze Henk Krol voor de rechter. Het hof oordeelt dat er geen reden is voor de vrees van de bestuurders. Het gerechtshof zegt bovendien dat niet vaststaat dat subsidie is misbruikt voor privédoelen of dat de administratie niet deugde. De huidige fractievoorzitter van 50PLUS is daarom niet aansprakelijk.



'Onjuiste en valse beschuldigingen'

"Ik heb telkens gezegd dat Henk Krol subsidie voor homo-emancipatie goed heeft besteed. De beschuldigingen zijn onjuist, tendentieus en vals'', reageerde zijn advocaat Peter Schouten op de uitspraak.