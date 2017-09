Gratis Fittest voor ouderen in Deurne is groot succes

DEURNE - De gratis Fittest voor 55-plussers in de gemeente Deurne is een groot succes. Ouderen maken massaal gebruik van de mogelijkheid te testen hoe fit ze zijn. Tot eind dit jaar zijn alle testen volgeboekt. Dinsdag was de eerste drukbezochte testdag in Asteffekan in Deurne.

Na de nodige testjes en oefeningen krijgen de ouderen een rapport en advies. Initatiefneemster is Anika Kanters: "We willen mensen actiever laten leven en ook uit een sociaal isolement halen". Een man die altijd de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen heeft de tests goed doorlopen: 'Maar het gaat allemaal wat stroever dan vroeger", zegt hij.



Gezond leven

Een echtpaar dat samen is gekomen zegt een gezonde levensstijl te hebben: "Maar je wil toch graag weten hoe fit je bent, al is het maar een moment opname". De vrouw was altijd verpleegster en heeft ook een kritische kanttekening: 'Ik denk dat ze juist mensen die weinig bewegen moeilijk bereiken, want die komen toch niet". Dinsdag was daar niets van te merken, want het was een komen en gaan van ouderen in Deurne.