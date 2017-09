Kind (2) krijgt boete voor wildplassen

UDEN - Hennie van der Elst uit Uden snapt er werkelijk niets van. Zijn 2-jarige kleinzoon Mattias moest nodig plassen en kon het niet meer ophouden. Een agent in de buurt was echter onverbiddelijk. Mattias ontving een boete van 140 euro voor wildplassen. "Ik kan het nog steeds niet geloven", zegt zijn opa.

Mattias deed het plasje dinsdagmiddag naast een bakker in Uden-zuid. “We gingen zelfs beschut staan, naast een gevel”, vertelt Hennie. “Opeens komt er een agent op me afrennen. Ik dacht dat hij naar de bakker moest waar we voor stonden, maar hij stormde op ons af om de boete uit te delen.”



'Verrekte lul'

Zijn vrouw was op dat moment boodschappen doen. Hennie was witheet omdat hij dacht dat de agent een grapje maakte. Hij schold de agent uit voor ‘verrekte lul’, waarop de agent Hennie attendeerde dat hij naar eigen zeggen 'opgelaaid kon worden'.



De vrouw van Hennie kwam naar buiten en kon de situatie sussen. De agent maakte later een foto van de betreffende plas ter bewijs.



'Wat moet je dan doen?'

De kleine is pas net zindelijk en moet vaak plassen. “Soms wel vier keer in een uur. Tja, hij kan het niet ophouden. Wat moeten we dan doen? Hem in zijn broek laten pissen? Wat ik helemaal raar vond is dat de agent zei dat er niets aan de hand was geweest als Mattias tegen een boom geplast had. Dat is toch bizar?"